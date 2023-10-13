Polda Metro Jaya akan melanjutkan penanganan kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) meski yang bersangkutan kini telah ditahan KPK.

Penyidik Polda Metro Jaya telah menemukan unsur pidana dalam kasus ini sehingga status penanganannya dinaikan ke penyidikan.

Penyidikan dipastikan akan terus berjalan dan tidak akan terpengaruh dengan penanganan perkara yang sedang berlangsung di KPK.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

