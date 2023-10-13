...

Polda Metro Jaya Tetap Lanjutkan Penanganan Kasus Dugaan Pemerasan SYL

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 20:45 WIB
Polda Metro Jaya akan melanjutkan penanganan kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) meski yang bersangkutan kini telah ditahan KPK.
 
Penyidik Polda Metro Jaya telah menemukan unsur pidana dalam kasus ini sehingga status penanganannya dinaikan ke penyidikan.
 
Penyidikan dipastikan akan terus berjalan dan tidak akan terpengaruh dengan penanganan perkara yang sedang berlangsung di KPK.
 
