KPUD Jaksel Digeruduk, Pendemo Terlibat Bentrok dengan Polisi

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 13:55 WIB
Tidak puas hasil hitung KPUD, massa menggelar demo, Jumat (13/10). Lokasi demo massa di depan kantor KPUD Jakarta Selatan.
 
Demo itu adalah simulasi sistem pengamanan kota di wilayah Jaksel. Simulasi juga menggambarkan massa ricuh dan bentrok dengan pasukan Brimob. Satu unit mobil water canon dikerahkan untuk membubarkan massa yang marah.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: B. Lilia Nova

(sfn)

