Lima kuburan baru tiba-tiba muncul di pinggir Jalan Raya Desa Cinangka, Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat.

Warga menduga kuburan tersebut merupakan korban kecelakaan, namun kuburan tersebut sengaja dibuat untuk larangan buang sampah.

Aparat Desa merasa kesal karena lokasi tersebut sering dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat yang melintas.

Selain membuat kuburan, aparat desa juga akan memberi hadiah kepada warga yang berhasil menangkap pembuang sampah.

Kontributor: Irwan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News