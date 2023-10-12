Sensasi Segar Es Jagung Hawai makin nikmat jika disantap di tengah panasnya cuaca. Kuliner Sampang ini sedang viral dan menjadi incaran pembeli.

Bahan dasarnya adalah jagung muda dipadukan dengan susu kental manis dan es serut. Penambahan toping parutan keju menambah cita rasa lezat menu ini.

Dalam sehari, penjual mampu menghabiskan hingga 10 toples jagung. Satu porsi es jagung dibanderol seharga lima ribu rupiah saja.

Reporter : Fathorrahman

Produser : Dea K. Charity

(sfn)

