Kapal Karam, Puluhan Siswa Terkatung-Katung Selama 1 Jam di Tengah Lautan Mentawai

Budi Sunandar, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 22:45 WIB
Speed Boat yang mengangkut puluhan pelajar karam dan terbalik di Perairan Selat Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Diduga speed tenggelam akibat kelebihan muatan, penumpang yang mayoritas merupakan pelajar tersebut sempat terkatung-katung di lautan selama 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang berhasil ditolong perahu nelayan.
 
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Mentawai mengatakan jika Pemda memiliki perahu yang khusus untuk pelajar menyeberang namun sudah 4 tahun. Masyarakat berharap Pemkab kembali mengoperasikan kapal penyeberangan khusus demi keselamatan para pelajar.

(mhd)

