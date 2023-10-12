...

Bentrok Massa di Depan Kantor DPRD Sulsel, Polisi Ledakkan Tas yang Diduga Berisi Bom

Yoel Yusvin, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 20:38 WIB
Bentrokan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan massa dengan polisi di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kota Makassar, Kamis (12/10).
 
Polisi juga meledakkan tas yang diduga berisi bom dalam aksi tersebut dan menembakkan gas air mata serta water canon untuk membubarkan aksi.
 
Peristiwa tersebut merupakan simulasi pengamanan Kota Operasi Mantab Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.
 
Simulasi pengamanan kota merupakan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi kerawanan saat pelaksanaan Pemilu 2024

