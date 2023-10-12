...

Puluhan Siswa SD Alami Keracunan Massal Usai Diberi Kue oleh Orang Tidak Dikenal di Cilegon

Iskandar Nasution, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 20:27 WIB
Puluhan siswa SD Kependilan, Kota Cilegon mengalami keracunan setelah diberi kue pie oleh orang tidak dikenal. Diduga kue pie yang dimakan para siswa sudah kadaluarsa sehingga membuat mereka mual dan muntah-muntah.
 
Mereka terpaksa dilarikan ke Puskesmas terdekat hingga membuat aktivitas belajar mengajar dihentikan. Dinas Pendidikan Kota Cilegon meminta seluruh sekolah untuk melarang anak didiknya menerima makanan dari orang tidak dikenal. Saat ini sampel makanan masih diperiksa di BPOM untuk mengetahui penyebab keracunan massal tersebut.

(fru)

