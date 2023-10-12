Badai Lidia Kategori 4 yang “sangat berbahaya” menghantam Meksiko, kecepatan 140 mph. Badai Lidia melanda resor pantai Pasifik Puerto Vallarta di Meksiko, dan bergerak ke daratan. Pusat Badai Nasional AS mengatakan Lidia mencapai daratan dekat Las Penitas di negara bagian Jalisco. Daerah ini merupakan semenanjung yang jarang penduduknya.

Negara bagian Jalisco dan Nayarit melaporkan tumbangnya pohon, kabel listrik, serta tanah longsor. Otoritas setempat membatalkan kelas-kelas di komunitas sekitar pantai.

Lidia bergerak dengan kecepatan 17 mph, dan perkiraan cuaca memperkirakan badai itu jadi kategori 1 ketika menyapu Guadalajara, kota terbesar kedua di Meksiko. Diperkirakan wilayah tersebut diguyur hujan lebat, dan kemungkinan banjir bandang. Pusat memperkirakan tingkat curah hujan 4 hingga 12 inci di Nayarit, Sinaloa, dan Jalisco.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News