KPK Jemput Paksa Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

Nur Khabibi, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 18:38 WIB
KPK menjemput paksa dan membawa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kamis (12/10). Politikus NasDem tersebut langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
 
SYL enggan berkomentar ketika ditanya wartawan, SYL langsung digiring menuju ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan petugas.
 
Sebelumnya, KPK menetapkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka, dugaan penerimaan gratifikasi ataupun suap terkait promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian.
 
Reporter: Nur Khabibi & Danan Daya

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

