KPK menjemput paksa dan membawa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kamis (12/10). Politikus NasDem tersebut langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

SYL enggan berkomentar ketika ditanya wartawan, SYL langsung digiring menuju ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan petugas.

Sebelumnya, KPK menetapkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka, dugaan penerimaan gratifikasi ataupun suap terkait promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Reporter: Nur Khabibi & Danan Daya



