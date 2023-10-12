Detik-detik pencurian portal besi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Tiga orang yang diduga spesialis pencuri motor ini sempat berhenti di ujung gang sebelum membongkar portal.

Seorang pelaku turun dan memotong rantai pengikat portal menggunakan cairan kimia. Pencurian ini membuat warga terpaksa untuk patungan membuat portal besi baru yang ditaksir harganya mencapai Rp5 juta.

(fru)

