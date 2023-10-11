Lionel Messi sudah bergabung dalam latihan bersama timnas Argentina. Meski begitu sang kapten masih belum bisa dipastikan tampil sebagai starter pada laga lawan Paraguay di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kondisi itu tak terlalu merisaukan tim Tanggo yang sedang dalam tren bagus. Argentina menangi enam laga beruntun dan tanpa kemasukan gol. Termasuk kemenangan 3-0 di markas Bolivia tanpa Lionel Messi.

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News