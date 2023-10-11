...

Lionel Messi Gabung Latihan Timnas Argentina, Bisa Tampil Lawan Paraguay?

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 21:00 WIB
Lionel Messi sudah bergabung dalam latihan bersama timnas Argentina. Meski begitu sang kapten masih belum bisa dipastikan tampil sebagai starter pada laga lawan Paraguay di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
 
Kondisi itu tak terlalu merisaukan tim Tanggo yang sedang dalam tren bagus. Argentina menangi enam laga beruntun dan tanpa kemasukan gol. Termasuk kemenangan 3-0 di markas Bolivia tanpa Lionel Messi.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

