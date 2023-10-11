...

Yadi Sembako Akui Sudah Tidak Berkomunikasi dengan Gus Anom, Pemilik PT Gudang Artis

Ayu Utami Anggraeni, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 21:30 WIB
Yadi Sembako secara terus-terang mengaku sudah tidak berkomunikasi dengan rekan kerjanya Gus Anom, selaku Komisaris PT Gudang Artis. Buntut dari adanya laporan oleh Adri Permana selaku pihak event organizer (EO) di Polres Tangsel beberapa waktu lalu. 
 
Sebagai informasi, Gus Anom selaku Komisaris PT Gudang Artis, dimana Yadi Sembako menjabar sebagai direktur dan penanggung jawab atas acara pesta rakyat. 

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

