Yadi Sembako secara terus-terang mengaku sudah tidak berkomunikasi dengan rekan kerjanya Gus Anom, selaku Komisaris PT Gudang Artis. Buntut dari adanya laporan oleh Adri Permana selaku pihak event organizer (EO) di Polres Tangsel beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, Gus Anom selaku Komisaris PT Gudang Artis, dimana Yadi Sembako menjabar sebagai direktur dan penanggung jawab atas acara pesta rakyat.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News