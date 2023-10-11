Sajian soto memang beraneka ragam tersaji di bumi Nusantara. Seperti sajian soto yang satu yang istimewa, yaitu soto Bumbung. Berlokasi di tepi jalan raya Bayat - Cawas, Dukuh Dowo, Kecamatan Bayat, Klaten

Soto Bumbung disajikan menggunakan kayu bambu sebagai tempat penyajian soto, membuat panas kuahnya tetap awet. Layaknya soto pada umumnya, isiannya berupa campuran nasi, mi, kecambah dan suwiran daging ayam.

Reporter : Saeful Efendi

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

