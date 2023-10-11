...

TPN Ganjar Presiden Tunjuk Andi Widjajanto dan Luki Hermawan sebagai Deputi

Felldy Utama, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 22:04 WIB
Andi Widjajanto dan Komjen Pol (Purn) Luki Hermawan resmi ditunjuk sebagai Deputi di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden. Andi Widjajanto didapuk menjadi Deputi Politik 5.0, sementara Komjen Pol (Purn) Luki Hermawan menjadi Deputi Kinetik Teritorial TPN.
 
Deputi Politik 5.0 akan menjadi pangkalan data yang menyiapkan proyeksi dan simulasi agenda strategis TPN Ganjar Presiden. Sementara itu Deputi Kinetik Teritorial TPN akan berfokus di pergerakan darat, yang akan berhubungan dengan seluruh segmen pemilih secara langsung.

(mhd)

