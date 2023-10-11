Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengajukan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat permohonan sidang praperadilan tersebut sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (11/10).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk hakim Alimin Ribut Sujono untuk memimpin sidang perdana pada 30 Oktober 2023 mendatang.

(mhd)

