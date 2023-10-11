Bakal Calon Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar menyebut tidak takut melawan siapapun termasuk wacana 2 atau 3 pasangan di Pilpres 2024.

Muhaimin kini menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan batas usia cawapres minimal 40 tahun. Terkait gugatan tersebut, Muhaimin menyebut menghormati keputusan MK asal putusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

Kontributor: Gunanto Farhan

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

