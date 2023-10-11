Wanita mucikari ditangkap Polres Metro, Jakarta Selatan, Selasa (10/10). Pelaku ditangkap setelah orang tua korban melapor kepada polisi

Pelaku inisial JL (30) terlibat kasus perdagangan orang. Aksi pelaku diketahui setelah teman korban melapor ada video porno. Pemain dalam video syur itu adalah korban yang dijual kepada WNA

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

