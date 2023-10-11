Wanita mucikari ditangkap Polres Metro, Jakarta Selatan, Selasa (10/10). Pelaku ditangkap setelah orang tua korban melapor kepada polisi
Pelaku inisial JL (30) terlibat kasus perdagangan orang. Aksi pelaku diketahui setelah teman korban melapor ada video porno. Pemain dalam video syur itu adalah korban yang dijual kepada WNA
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow