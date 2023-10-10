Elemen buruh di Indonesia melakukan demonstrasi mengecam perang Palestina-Israel. Aksi demo digelar dua titik aksi, yakni depan Kedutaan besar AS dan kantor perwakilan PPBB, gedung Menara Thamrin, Selasa (10/10/2023).

Mereka meminta agar AS menarik persenjataan dan prajurit di daerah konflik tersebut. Hal ini agar tidak memanaskan situasi. Mereka khawatir negara bagian Timur seperti Suriah hingga Turki ikut tersulut.

Hal ini justru akan mengakibatkan konflik berkepanjangan.

Reporter : Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News