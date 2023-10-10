Sebuah minibus terperosok dan rusak parah usai menabrak pagar taman kota di Cawang, Jakarta Timur pada Selasa (10/10) pagi.
Petugas derek Unit Laka Lantas Jakarta Timur yang tiba dilokasi langsung mengevakuasi mobil yang berlangsung selama 1 jam.
Diduga pengemudi kaget dan langsung menginjak pedal gas saat dibangunkan petugas PPSU yang ingin membersihkan jalan.
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow