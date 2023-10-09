Pemain paling setia di Liga 1 saat ini, Wiljan Pluim resmi berpisah dengan PSM Makassar.

Momen perpisahan itu diumumkan lewat sosial media klub. Willem Jan Pluim dan Juku Eja sepakat mengakhiri kerja sama lebih cepat.

Selama 7 tahun membela Pasukan Ramang, sang Kapten telah menyumbangkan trofi Liga 1 2022/2023 dan Piala Indonesia 2019. Kini gelandang 34 tahun dikaitkan masa depannya akan bergabung ke klub Liga 1 lain.

