Parepare, Sulsel - Suporter PSM Makassar menggelar demo di stadion Gelora BJ Habibie, usai timnya dikalahkan Madura United 0-2 di lanjutan Liga 1 2023-2024.

Kekalahan itu memicu kekecewaan dan kekesalan suporter. Sebab Juku Eja kini sudah menderita lima kekalahan beruntun di semua kompetisi. Mereka bahkan sampai menahan bus yang ditumpangi pemain dan official.

PSM tengah didera berbagai masalah, mulai dari cedera pemain kunci hingga finansial. Terbaru Pasukan Ramang melepas kapten tim Wiljan Pluim terkait persoalan gaji. Suporter khawatir kondisi ini akan mempengaruhi performa tim dan terperosok ke jurang degradasi.

Kontributor: Erwin Eka Pratama

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

