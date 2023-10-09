...

Kalah di Kandang dari Madura United, Suporter PSM Makassar Demo Pemain dan Manajemen

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2023 16:30 WIB
A A A
Parepare, Sulsel - Suporter PSM Makassar menggelar demo di stadion Gelora BJ Habibie, usai timnya dikalahkan Madura United 0-2 di lanjutan Liga 1 2023-2024. 
 
Kekalahan itu memicu kekecewaan dan kekesalan suporter. Sebab Juku Eja kini sudah menderita lima kekalahan beruntun di semua kompetisi. Mereka bahkan sampai menahan bus yang ditumpangi pemain dan official.
 
PSM tengah didera berbagai masalah, mulai dari cedera pemain kunci hingga finansial. Terbaru Pasukan Ramang melepas kapten tim Wiljan Pluim terkait persoalan gaji. Suporter khawatir kondisi ini akan mempengaruhi performa tim dan terperosok ke jurang degradasi.
 
----------------------
 
Kontributor: Erwin Eka Pratama
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini