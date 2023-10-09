Aktor Ammar Zoni telah resmi bebas penjara sejak Rabu (4/10/2023). Suami Irish Bella ini telah menyelesaikan masa hukumannya selama 7 bulan, usai terseret kasus penyalahgunaan narkoba.
Ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023), Ammar yang didampingi kuasa hukumnya bercerita seputar proses kebebasannya
Reporter : Ayu Utami Anggraeni
Producer : Erlangga Agung Asmoro
