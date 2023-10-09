Tiga pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah kedapatan mencuri satu unit motor di Jalan Ancol Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok. Aksi ketiga pelaku, dilakukan saat masih siang bolong.

Satu pelajar berperan sebagai eksekutor dan dua pelajar lainnya bertugas memantau situasi sekitar.

Mereka membobol motor menggunakan kunci letter T. Pelaku kemudian mendorong dan membawa motor kabur menjauhi lokasi kejadian. Atas kejadian ini, korban mengaku telah melaporkan ke Polsek Tanjung Priok.

(fru)

