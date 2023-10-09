Beginilah suasana festival musik di Israel sebelum Brigade Al Qassam menyerang. Video ini diambil warga Israel yang sedang menyaksikan festival tersebut, Sabtu (7/10/2023).

Suasana mendadak mencekam ketika serangan terjadi. Banyak pengunjung berusaha melarikan diri dan menangus ketakutan

Terlihat juga ada korban yang terluka. Sedikitnya 260 orang penonton acara itu dilaporkan tewas.

