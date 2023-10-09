...

Kasus Penyiraman Air Keras, Empat Pelajar SMK 54 Terancam Dikeluarkan dari Sekolah

Yohannes Tobing, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2023 19:30 WIB
Polisi menangkap dan menetapkan tersangka 4 pelajar SMK yang melakukan penyiraman air keras terhadap pelajar lainnya pada Rabu (27/9/2023) lalu. Para pelaku mengaku membeli air keras dengan harga Rp25 ribu 
 
Mereka berjaga-jaga lantaran kerap mendapat gangguan saat pulang sekolah. Dua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara maksimal.
 
Sementara, dua anak lain masih di bawah umur. Polisi masih mengedepankan sistem peradilan anak. Pihak sekolah juga disebut akan mengeluarkan empat pelajar tersebut. 

