Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz berhasil menangkap 3 pelaku pembunuhan aktivis perempuan Michele Kurisi Doga.
Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda dan kini ditahan di Mapolda Papua untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Satgas kini memburu 4 pelaku lainnya yang berstatus daftar pencarian orang (DPO) Polda Papua. Ketiga pelaku akan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati
Kontributor: Fredy Nuboba
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow