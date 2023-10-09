Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz berhasil menangkap 3 pelaku pembunuhan aktivis perempuan Michele Kurisi Doga.

Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda dan kini ditahan di Mapolda Papua untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Satgas kini memburu 4 pelaku lainnya yang berstatus daftar pencarian orang (DPO) Polda Papua. Ketiga pelaku akan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati

Kontributor: Fredy Nuboba

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News