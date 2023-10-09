Kabut asap masih saja menyelimuti wilayah Jambi, Senin (9/10). Hal itu membuat aktivitas warga di darat dan di laut terganggu. Jarak pandang dibuat terbatas dan diperkirakan hanya mencapai 200 meter.

Untuk menembus kabut asap kendaraan bermotor harus menyalakan lampu. Sejumlah kapal dan sampan harus ekstra hati-hati mengemudikan kapalnya.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

