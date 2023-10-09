Sebuah motor matik yang mengangkut tiga orang terlibat kecelakaan dengan minibus. Lokasi di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/10). Akibatnya, tiga orang yang berada di atas sepeda motor tewas seketika.

Insiden berawal saat pemotor dan minibus melaju kencang dari arah Jiung-Ancol. Namun motor yang berada di jalur lambat, berusaha masuk ke jalur cepat. Pada waktu bersamaan minibus melintas dan tabrakan tak terhindarkan .

Guna kepentingan autopsi ketiga jenazah dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakpus

