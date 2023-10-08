Harga beras di Tanah Air terus mengalami kenaikan. Salah satunya seperti di Provinsi Jambi, Minggu (8/10). Kondisi ini terlihat dari tingginya rata-rata harga beras nasional.

Mantan anggota DPR RI tiga periode dari Jambi, Usman Ermulan mengaku kecewa. Menurutnya pemerintah Provinsi Jambi kurang perhatian terhadap petani padi. Padahal tiga daerah di Provinsi Jambi pernah menjadi lumbung padi terbesar.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

