Closing Ceremony Asian Games 2023 Berlangsung Meriah, Sampai Jumpa di Aichi-Nagoya 2026

Adhika Rasyid Reda, Jurnalis · Minggu 08 Oktober 2023 22:15 WIB
Asian Games 2023 resmi ditutup dengan Closing Ceremony yang meriah.
 
Pertunjukan penuh warna mengiringi perwakilan kontingen tiap negara yang penuh sukacita menutup acara.
 
Acara penutupan di Hangzhou Sports Park Stadium, China ini menyuguhkan inovasi teknologi.
 
Puncaknya api kuadron dipadamkan dan ditutup dengan pesta kembang api megah. 
 
Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Aichi dan Nagoya Jepang pada 2026.

