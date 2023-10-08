Asian Games 2023 resmi ditutup dengan Closing Ceremony yang meriah.

Pertunjukan penuh warna mengiringi perwakilan kontingen tiap negara yang penuh sukacita menutup acara.

Acara penutupan di Hangzhou Sports Park Stadium, China ini menyuguhkan inovasi teknologi.

Puncaknya api kuadron dipadamkan dan ditutup dengan pesta kembang api megah.

Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Aichi dan Nagoya Jepang pada 2026.

