Tunggal putri nomor 1 dunia An Se-young merebut medali emas Asian Games 2023 usai mengalahkan wakil China Chen Yu Fei lewat pertarungan rubber gim. Pebulutangkis Korea Selatan itu mampu atasi perlawanan tunggal putri terbaik tuan rumah dengan 21-18, 17-21, dan 21-8.

Keberhasilan ini membuatnya memutus penantian 29 tahun Korea Selatan memenangi gelar tunggal putri. Ia mengulangi capaian legenda Bang Soo-hyun yang terakhir kali memenanginya pada 1994.

------------------------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News