Semak Belukar Terbakar Merembet ke Gudang Ban Bekas di Yogyakarta

Galih Wisma, Jurnalis · Minggu 08 Oktober 2023 22:00 WIB
Semak belukar yang berada di Dusun Tabunan, Sleman ini terbakar hebat pada Minggu (8/10/2023) siang. Kencangnya tiupan angin membuat api terus membesar. Api juga merembet ke sebuah bangunan penyimpanan ban bekas yang berada lokasi lahan terbakar.
 
Akibat kejadian tersebut tumpukan ban mobil bekas ludes dilalap si jago merah. Satu unit mobil Damkar langsung diturunkan untuk melakukan pemadaman 
 
Dari hasil pendataan, sedikitnya 200 meter lahan terbakar. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, diperkirakan kerugian hingga jutaan rupiah

