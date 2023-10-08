Viral di media sosial video pengendara yang menjadi korban tabrakan mobil sport memukuli seorang pria yang diduga pengemudinya.

Para pengendara diduga geram dengan pelaku lantaran sempat ngotot usai menabrak sejumlah kendaraan di lokasi.

Namun, pengeroyokan tersebut akhirnya berhasil dilerai polisi yang hadir ke lokasi.

Pengemudi mobil sport kemudian langsung diamankan petugas ke kantor Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

