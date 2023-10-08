Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/10/2023) malam ini.

Pertemuan dilaksanakan pukul 19.15 WIB di Istana Merdeka. Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno.

SYL datang ke Istana tanpa memberi keterangan sedikit pun pada wartawan. Diduga mobil yang membawa SYL, keluar Istana dengan pelat nomor yang diganti

