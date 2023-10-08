Presiden Joko Widodo direncanakan melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/10/2023) malam ini.

Dari pantauan di lapangan, Istana Merdeka masih tampak sepi. Belum ada pejabat lingkungan Istana yang merapat maupun melakukan persiapan. Sementara itu, diketahui Jokowi telah kembali dari kunjungan kerja di Subang.

(mhd)

