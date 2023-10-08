Presiden Jokowi kembali menyinggung soal calon pemimpin masa depan Indonesia. Ia mengungkap sosok yang dibutuhkan adalah yang berani dan mempunyai nyali.

Hal itu diungkapkan saat menghadiri Rapimnas Samawi di Istora Senayan, Sabtu (7/10). Ia menegaskan kriteria tersebut sangat penting dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi Bangsa Indonesia di masa depan.

Reporter: Danandaya & Felldy Utama

Produser: Akira Aulia W

(fru)

