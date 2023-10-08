...

Warga Seruyan Tewas Tertembak saat Bentrok dengan Polisi, Panglima Jilah Kecam Aksi Pelaku

Sigit Dzakwan, Jurnalis · Minggu 08 Oktober 2023 12:30 WIB
Inilah video detik-detik usai seorang warga Seruyan tewas tertembak. Ketiga korban bernama Gijik, Taufik dan Ambaryanto warga Desa Bangkal.
 
Warga yang melihat korban berlumuran darah langsung menggotong ke Puskesmas. Menanggapi peristiwa ini, Panglima Dayak Jilah mengutuk keras pelaku penembakan. Ia mendesak Presiden dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini.
 
Kini Kapolda Kalteng sedang berada di Sampit memantau perkembangan kasus. Rencananya hari ini Kapolda Kalteng akan memberikan keterangan pers.
 
Kontributor: Sigit Dzakwan
Produser: Akira Aulia W

(fru)

