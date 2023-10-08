...

BPOM Peringatkan Masyarakat Waspadai Beli Obat dan Kosmetik Palsu di Toko Online

Wahyu Sikumbang, Jurnalis · Minggu 08 Oktober 2023 12:00 WIB
Beginilah penampakan sejumlah obat-obatan serta kosmetik palsu. Obat dan kosmetik palsu ini diperlihatkan langsung oleh BPOM Kota Bukittinggi. Obat-obatan ini merupakan hasil sitaan petugas dari pedagang di toko online.
 
Maraknya peredaran obat-obatan palsu di toko online ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, penggunaan obat palsu dapat membahayakan bagi tubuh. BPOM memperingatkan agar masyarakat lebih teliti dalam membeli produk. Masyarakat diminta agar tidak tergiur dengan harga murah
 
Kontributor: Wahyu Sikumbang
Produser: Akira Aulia W

