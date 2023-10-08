Beginilah penampakan sejumlah obat-obatan serta kosmetik palsu. Obat dan kosmetik palsu ini diperlihatkan langsung oleh BPOM Kota Bukittinggi. Obat-obatan ini merupakan hasil sitaan petugas dari pedagang di toko online.

Maraknya peredaran obat-obatan palsu di toko online ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, penggunaan obat palsu dapat membahayakan bagi tubuh. BPOM memperingatkan agar masyarakat lebih teliti dalam membeli produk. Masyarakat diminta agar tidak tergiur dengan harga murah

Kontributor: Wahyu Sikumbang

Produser: Akira Aulia W

