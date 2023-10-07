Persib Bandung sukses mencuri kemenangan di markas Persebaya Surabaya pada lanjutan Liga 1 2023-2024.

Maung Bandung menang comeback dengan skor akhir 3-2 pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (7/10/2023)

Gol-gol Persib dicetak oleh Ciro Alves (4') dan David da Silva (52', 70'), sedangkan Persebaya dicetak lewat brace Bruno Moreira (10, penalti 32').

Kemenangan tersebut membuat Persib menempati posisi tiga klasemen sementara Liga 1 dengan mengoleksi 27 poin. Sementara itu, Persebaya berada di posisi keenam dengan koleksi 22 angka.

Produser: Febry Rachadi

