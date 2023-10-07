...

Highlight Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 : Diwarnai Drama Lima Gol, Maung Bandung Menang Comeback

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 18:35 WIB
Persib Bandung sukses mencuri kemenangan di markas Persebaya Surabaya pada lanjutan Liga 1 2023-2024.
 
Maung Bandung menang comeback dengan skor akhir 3-2  pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (7/10/2023) 
 
Gol-gol Persib dicetak oleh Ciro Alves (4') dan David da Silva (52', 70'), sedangkan Persebaya dicetak  lewat brace Bruno Moreira (10, penalti 32').
 
Kemenangan tersebut membuat Persib menempati posisi tiga klasemen sementara Liga 1 dengan mengoleksi 27 poin. Sementara itu, Persebaya berada di posisi keenam dengan koleksi 22 angka.
 
