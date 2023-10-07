...

Momen Ganjar Nikmati Akhir Pekan di Pameran Inacraft

Wiwie Heriyani, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 15:30 WIB
Ganjar Pranowo menghabiskan waktu akhir pekannya dengan mengunjungi pameran kerajinan UMKM, Inacraft yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, tepatnya pada Sabtu siang, (7/10/2023). Ganjar antusias melihat produk kerajinan yang dijual di pameran tersebut. 
 
Ganjar menilai produk UMKM Tanah Air saat ini juga bisa bersaing di pasar online. Ganjar lantas meminta para pelaku UMKM untuk mulai berstrategi dan keluar dari zona nyaman. 
 
Salah satunya dengan mulai menjajal pasar dunia agar produk mereka bisa dilirik. Bacapres Partai Perindo ini mengatakan bahwa peran pemerintah juga sangat penting dan dibutuhkan.

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

