Ganjar Pranowo menghabiskan waktu akhir pekannya dengan mengunjungi pameran kerajinan UMKM, Inacraft yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, tepatnya pada Sabtu siang, (7/10/2023). Ganjar antusias melihat produk kerajinan yang dijual di pameran tersebut.

Ganjar menilai produk UMKM Tanah Air saat ini juga bisa bersaing di pasar online. Ganjar lantas meminta para pelaku UMKM untuk mulai berstrategi dan keluar dari zona nyaman.

Salah satunya dengan mulai menjajal pasar dunia agar produk mereka bisa dilirik. Bacapres Partai Perindo ini mengatakan bahwa peran pemerintah juga sangat penting dan dibutuhkan.

