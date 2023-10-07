TEMANGGUNG, JATENG - Amellya Nur Sifa peraih medali emas Asian Games 2023 dari cabor sepeda BMX tiba di kampung halaman di desa Wanutengah, Kecamatan Parakan, Temanggung. Nur Sifa diarak menggunakan mobil terbuka dan disambut meriah oleh ratusan warga yang telah menunggunya.

Tangis haru pun tak terbendung saat Amellya bertemu dengan keluargannya. Ayah dari Nur Sifa, Ahmad Djupri mengatakan tak menyangka dan sempat terkejut bahwa anaknya meraih medali emas di Asian Games 2023.

Pj Bupati Temanggung yang juga ketua ISSI Temanggung, Harry Agung Prabowo mengapresiasi torehan prestasi yang diraih anak didiknya. Selain memberikan bonus, Pemkab juga akan membenahi sirkuit untuk tempat latihan para atlet asal Temanggung.

Kontributor : Didik Dono Hartono

Produser: Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

