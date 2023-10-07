...

Tiba di Kampung Halaman, Atlet Asal Temanggung Disambut Meriah Warga dan Keluarga Usai Bawa Pulang Medali Emas Asian Games 2023

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 17:10 WIB
A A A
TEMANGGUNG, JATENG - Amellya Nur Sifa peraih medali emas Asian Games 2023 dari cabor sepeda BMX tiba di kampung halaman di desa Wanutengah, Kecamatan Parakan, Temanggung. Nur Sifa diarak menggunakan mobil terbuka dan disambut meriah oleh ratusan warga yang telah menunggunya. 
 
Tangis haru pun tak terbendung saat Amellya bertemu dengan keluargannya. Ayah dari Nur Sifa, Ahmad Djupri mengatakan tak menyangka dan sempat terkejut bahwa anaknya  meraih medali emas di Asian Games 2023.
 
Pj Bupati Temanggung yang juga ketua ISSI Temanggung, Harry Agung Prabowo mengapresiasi torehan prestasi yang diraih anak didiknya. Selain memberikan bonus, Pemkab juga akan membenahi sirkuit untuk tempat latihan para atlet asal Temanggung.
 
------------------------
 
Kontributor : Didik Dono Hartono
Produser: Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini