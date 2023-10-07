JAKARTA - Kejuaraan Nasional Judo Kasad Cup 2023 resmi digelar di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023). Masyarakat menyambut dengan antusias gelaran hari pertama Kejurnas Judo Kasad Cup 2023.

Kejurnas Judo Kasad Cup 2023 merupakan turnamen edisi ke-14. Turnamen tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-78 TNI.

Kejuaraan diikuti 419 peserta umum dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Di samping itu juga diikuti oleh 213 peserta dari TNI/Polri.

Kejuaraan Judo Kasad Cup 2023 berlangsung selama empat hari, mulai Sabtu (7/10/2023) hingga Selasa (10/10/2023). kejuaraan ini bertujuan sebagai ajang pembinaan dan meningkatkan prestasi olahraga judo di tanah air.

------------

Reporter : Rifqi Herjoko

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News