...

Cetak Atlet Berprestasi, Kejurnas Judo Kasad Cup 2023 Resmi Digelar

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 09:15 WIB
JAKARTA - Kejuaraan Nasional Judo Kasad Cup 2023 resmi digelar di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).  Masyarakat menyambut dengan antusias gelaran hari pertama Kejurnas Judo Kasad Cup 2023. 
 
Kejurnas Judo Kasad Cup 2023 merupakan turnamen edisi ke-14.  Turnamen tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-78 TNI.
 
Kejuaraan diikuti 419 peserta umum dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Di samping itu juga diikuti oleh 213 peserta dari TNI/Polri.
 
Kejuaraan Judo Kasad Cup 2023 berlangsung selama empat hari, mulai Sabtu (7/10/2023) hingga Selasa (10/10/2023). kejuaraan ini bertujuan sebagai ajang pembinaan dan meningkatkan prestasi olahraga judo di tanah air.
 
Reporter : Rifqi Herjoko
Produser : Febry Rachadi
