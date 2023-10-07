Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanggapi dugaan pemerasan pimpinan KPK. Korban dugaan pemerasan adalah Mentan Syahrul Yasin Limpo. Kapolri menyebut kasus sudah naik ke tahap penyidikan

Mabes Polri telah mengirim tim ke Polda Metro untuk asistensi. Tujuannya agar perjalanan kasus bisa dikawal dengan cermat dan hati-hati. Hal itu disampaikan Kapolri di GOR Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (7/10)

(fru)

