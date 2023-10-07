Tim Satgas Karhutla Jambi terus berupaya menabur ribuan liter garam ke sejumlah awan yang berpotensi menyebabkan terjadinya hujan. Hal ini dilakukan untuk memodifikasi cuaca agar langit Jambi turun hujan.

Pasalnya, sudah lebih satu bulan kemarau semakin panjang. Bahkan, ditambah lagi kabut asap akibat kebakaran lahan yang tak kunjung hilang dari Jambi. Dalam satu kali penyemaian terdapat 1.500 liter cairan garam yang ditabur.

(mhd)

