Okezone Updates dibuka dengan kabar mundurnya Syahrul Yasin Limpo (SYL) dari posisi sebagai Menteri Pertanian. SYL mundur usai diduga terlibat kasus dugaan korupsi. Video berikutnya, viral istri hilang usai beli es di Bogor, Jawa Barat.
Okezone Updates ditutup dari lapangan hijau, di mana Newcastle United melibat PSG lewat skor telak 4-1 pada matchday kedua Grup F Liga Champions.
Reporter: Nata Arman
(fru)
