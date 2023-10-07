Jokowi menghadiri Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi. Acara di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Sabtu (7/10).

Jokowi tiba pukul 09.48 WIB berkemeja putih dan celana panjang hitam. Kedatangan Jokowi disambut meriah oleh belasan ribu relawan berkaus hitam.

Relawan mengenakan kaus bertuliskan '2024 Apa Kata Jokowi'. Dalam sambutannya, Jokowi meminta semua menjaga ketertiban Pemilu 2024.

