Menteri Investasi dan BKPM RI, Bahlil Lahadalia mendatangi Pulau Rempang, Jumat (6/10). Kedatangannya langsung disambut dengan aksi penolakan warga Pulau Rempang. Warga Rempang masih bersikukuh tidak mau direlokasi.

Bahlil yang awalnya tampak berdikusi dengan perwakilan warga, mempersingkat waktu pertemuan guna menemui massa aksi di luar. Dengan pengawalan pihak Kepolisian, Bahlil mendengarkan aspirasi secara bergantian.

Bahlil sendiri menyampaikan dari total 900 KK yang berasal dari 5 kampung, sebanyak 341 KK diakuinya sudah menyetujui untuk mengikuti relokasi.

Kontributor: Gusti Yennosa

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

