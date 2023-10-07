...

Wanita Cantik yang Tewas Dianiaya Anak Anggota DPR Selesai Diautopsi, Hasilnya Mengejutkan

Nursyafei, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 08:34 WIB
Tim Dokter Forensik RSUD Dr Soetomo Surabaya selesai gelar autopsi. Autopsi pada koban penganiayaan anak anggota DPR, Sabtu (7/10). Hasilnya, korban Dini Sera Afrianti mengalami kekerasan fisik yang sadis. 
 
Hasil autopsi, ada luka memar di leher dan kepala bagian belakang. Sedangkan tiga tulang iga wanita cantik itu patah akibat dilindas mobil. 
 
Dini dianiaya oleh Gregorius Ronald Tannur kekasihnya sendiri. Sebelumnya korban ditemukan bersimbah darah usai dugem di Surabaya.
 
Kontributor: Nursyafei
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

