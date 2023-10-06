Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, ada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dihentikan pelaksanaannya. Hal ini disampaikan Airlangga dalam keterangan pers hasil Rapat Terbatas (Ratas) PSN secara daring di Jakarta, Kamis (5/10/2023) malam.

Sejumlah PSN ini dihentikan karena belum dimulai dan belum dikeluarkan APBN-nya. Proyek-proyek tersebut antara lain Pelabuhan New Ambon, terkait Kawasan Industri Tanggamus, beberapa kawasan proyek PU antara lain Proyek Air Baku di Provinsi Bali, Tol Rantau-Prapat-Kisaran, Tol Langsa-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Sigli, Tol Dumai-Sigambal-Rantau Prapat, SPAM Juanda, SPAM Jatigede, dan Spam Kamijoro.

