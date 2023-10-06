Gregoria Mariska Tunjung gagal ke semifinal bulu tangkis Asian Games 2023.
Gregoria takluk oleh wakil Jepang, Aya Ohori, di perempatfinal dua gim langsung dengan skor 10-21 dan 19-21, pada pertandingan yang digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China.
Hasil tersebut membuat Tim bulu tangkis Indonesia nir medali di ajang Asian Games kali ini.
-------
Produser: Febry Rachadi
Ve: Geri A
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow